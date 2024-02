BayWa Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit anzeigen kann, ob ein Wertpapier überkauft oder unterverkauft ist. Für die Baywa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 46 und der RSI der letzten 25 Tage 55,79. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Baywa-Aktie von 28,55 EUR 14,52 Prozent unter dem GD200 (33,4 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 29,92 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,58 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Baywa als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Baywa-Aktie. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, wovon 9 als Schlecht und 0 als Gut eingestuft wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Baywa-Aktie mit -31,88 Prozent mehr als 35 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,27 Prozent aufweist, liegt die Baywa mit 35,15 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.