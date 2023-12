BayWa Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negativen Aspekte überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Äußerungen über das Unternehmen Baywa. Daher hat die Redaktion die Aktie insgesamt positiv bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen sowohl Kauf- als auch Verkaufssignale gab. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Baywa derzeit bei 35,22 EUR liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 31,1 EUR gehandelt wurde und damit einen Abstand von -11,7 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 30,86 EUR, was einer Differenz von +0,78 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Eine Untersuchung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Baywa gegeben hat. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Baywa in diesem Bereich daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Baywa im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Aktien eine Rendite von -34,66 Prozent erzielt hat, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite von Baywa mit 40,17 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.