BayWa Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu bewerten. Für die Baywa-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 51,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Ein weiteres Instrument der technischen Analyse ist der gleitende Durchschnittskurs (GD). Der GD200 für die Baywa-Aktie liegt bei 34,92 EUR, während der aktuelle Kurs bei 30,85 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,66 Prozent entspricht und somit eine negative Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat. Der GD50 beträgt hingegen 30,82 EUR, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Baywa in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingeschätzt. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um die Aktie, werden positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität waren hoch, was auf eine gute Stimmungslage hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Baywa-Aktie eine neutrale Einschätzung sowohl hinsichtlich des RSI, des GD als auch der Anleger-Stimmung und des langfristigen Stimmungsbildes.