BayWa-Aktie -7%: Dividende futsch!

Die BayWa-Aktie (WKN: 519406) fällt zum Ende der Handelswoche drastisch. In der Spitze geht es um fast -10% nach unten, am Mittag kann sich der Wert bei 26,60 € und einem Minus von -7,3% einpendeln. Was sorgt für den drastischen Kurssturz?