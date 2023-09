BayWa AG: Analysten sehen Kurspotential von über +56%

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Am gestrigen Tag legte die BayWa AG an der Börse um +0,77% zu. Die positiven Trends halten seit fünf Handelstagen an und summierten sich auf eine beachtliche Steigerung von +6,37%. Der Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Analysten sind davon überzeugt, dass das wahre Kursziel der BayWa-Aktie bei 51,00 EUR liegt. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, eröffnet dies ein enormes Potenzial für Investoren in Höhe von weiteren +56,68%.

Von insgesamt zwölf Bankanalysten raten sieben klar zum Kauf der Aktie und weitere vier stufen sie mit “Kauf” ein. Eine neutrale Bewertung erhält BayWa AG vom Rest der Expertengemeinschaft.

Das Guru-Rating wurde zuletzt mit einem Wert von 4,50 bewertet und unterstreicht damit die positive Einschätzung des Unternehmens.