BayWa AG: Aktie mit Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Am gestrigen Handelstag konnte BayWa AG am Finanzmarkt ein Plus von +2,29% verzeichnen. Insgesamt ergibt sich somit für die vergangene Woche eine neutrale Entwicklung von +0,93%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 51,00 EUR liegt – ein Potenzial von +34,39%.

• Baywa AG: Am 18.07.2023 mit einem Wachstum von +2,29%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 51,00 EUR

• Der Guru-Rating-Wert liegt bei 4,50 nach zuvor ebenfalls 4,50

Obwohl nicht alle Analysten dieser Einschätzung folgen und einige sie als neutral betrachten (1 Experten), überwiegt dennoch die Anzahl der Kaufempfehlungen (7 Analysten). Dabei bewerten vier davon die Aktie optimistisch als einen “Kauf”. Somit bleibt das Verhältnis positiver Bewertungen zur Gesamtbewertung weiterhin hoch bei +91.67%....