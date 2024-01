BayCom, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander betrachtet werden. Für die Baycom-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentaler Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baycom bei 8,92, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Baycom in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Baycom in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,36 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,74 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,62 Prozent für Baycom. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Baycom um 1,67 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.