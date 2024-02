BayCom Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten beiden Wochen wurde Baycom von den meist privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Das ist das Fazit unserer Redaktion, die die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,67 Prozent erzielt, was 2,57 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,24 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, und Baycom liegt aktuell 2,69 Prozent über diesem Wert. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividende von Baycom beträgt 1,94 % und liegt im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,85 %) um 136,91 Prozentpunkte niedriger. Daher ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baycom beträgt derzeit 9,16 und liegt damit um 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16 (Branche: Handelsbanken). Aus dieser Perspektive ist die Aktie als unterbewertet einzustufen, weshalb Baycom insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.