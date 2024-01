BayCom Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für die Baycom-Aktie nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Stimmungsanalyse beeinflussen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussion über die Aktie, weshalb auch dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Baycom-Aktie liegt mit einem Wert von 8,92 unter dem Branchendurchschnitt von 15, was einer Differenz von 43 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Baycom derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 137,04 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat die Baycom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt sie damit 1,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,51 Prozent, wobei Baycom aktuell 7,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Gut" bewertet.