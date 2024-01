BayCom Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Analyse der Baycom-Aktie zeigt, dass neben den harten Faktoren auch die Stimmung der Anleger eine wichtige Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses spielt. Laut unseren Analysten waren die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend negativ und die vorherrschenden Themen in den letzten zwei Tagen waren ebenfalls überwiegend negativ. Daher wird die Stimmung rund um die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baycom-Aktie bei 18,84 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,45 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +19,16 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 21,57 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baycom-Aktie zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 81,55 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine eher neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Baycom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,36 Prozent, was 1,33 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Handelsbanken" liegt die Aktie jedoch 7,32 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.