Baxter Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Aktienkurs von Baxter hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor schlecht entwickelt. Mit einer Rendite von -12,81 Prozent liegt die Aktie mehr als 7 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,63 Prozent erzielt hat, schneidet Baxter mit einer Rendite von -17,43 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertungen von Analysten für die Baxter-Aktie sind insgesamt positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 Bewertungen abgegeben, davon waren 3 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 49,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 19,48 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 41,22 USD bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung somit als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Baxter-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 39,94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 41,22 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 38,86 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Baxter-Aktie somit basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.