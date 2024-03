Baxter Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Gesundheitsunternehmen Baxter wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,08 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 91,89 liegt. Dies basiert auf fundamentalen Kriterien und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) von Baxter liegt bei 46,46, was als "Neutral" bewertet wird. Die Anleger-Stimmung bei Baxter ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Trotzdem schätzen Analysten die Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein, mit einem erwarteten Kursziel von 49,25 USD, was einer Steigerung von 15,39 Prozent entspricht. Insgesamt gesehen wird daher die Aktie von Baxter als "Gut" bewertet.

