Baxter Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Baxter wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 44,07 Punkte festgelegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 54,59 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Baxter mit 3,04 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90,93 % im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich Gesundheitspflege liegt die Rendite von Baxter mit -12,81 % um mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,52 %, während Baxter mit 17,32 % deutlich darunter liegt. Daher erhält Baxter in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurde bei Baxter in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was auf ein gesteigertes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Baxter daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.