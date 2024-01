Bawat Water Technologies AB Aktie: Das gab es noch nie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit von Anlegern, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bawat Water derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,55 SEK, während der Aktienkurs bei 1,785 SEK liegt, was einer Abweichung von +15,16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,45 SEK zeigt eine Abweichung von +23,1 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Bawat Water-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 47 und der RSI25 bei 33,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen war neutral, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Bawat Water diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.