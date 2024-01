Bawat Water Technologies AB Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse der Bawat Water-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,55 SEK verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 1,835 SEK liegt und somit einen Abstand von +18,39 Prozent aufweist, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,44 SEK, was einer Differenz von +27,43 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 37 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Bawat Water-Aktie hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 30,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bawat Water eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag negative Diskussionen überwogen haben. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung der Bawat Water-Aktie im Durchschnitt liegen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für Bawat Water eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment und der Buzz auf "Schlecht" eingestuft werden.