Bawat Water Technologies AB Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten zwei Wochen wurde Bawat Water von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Bawat Water mit 1,68 SEK derzeit +30,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +9,09 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bawat Water liegt bei 37,68 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 30,4 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Gut". Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für Bawat Water in dieser Hinsicht ein Gesamturteil von "Gut".