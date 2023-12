Bawat Water Technologies AB Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wie aus dem Stimmungsbarometer hervorgeht. An zwei Tagen war die Stimmung positiv und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen führten die Anleger weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Bawat Water. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bawat Water-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für 25 Tage bei 37,17, was zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Bawat Water.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich, dass die Diskussionsintensität für die Bawat Water-Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufwies, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Insgesamt wird Bawat Water als "Gut"-Wert in Bezug auf Sentiment und Buzz eingeschätzt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Bawat Water-Aktie mit 1,645 SEK um +31,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +6,13 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.