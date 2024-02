Bawang Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Bawang liegt bei 40, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und dementsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für die Bawang liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet, und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Bawang mit 0,045 HKD nun 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da der Abstand zum GD200 bei -10 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Bawang liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und damit 6,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 6,36). Die Dividendenpolitik der Bawang-Aktie erhält daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität langfristig als mittel eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher wird auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.