Bawang Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bawang wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bawang-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Bawang weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Bawang daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Bawang im letzten Jahr eine Rendite von -4,17 Prozent erzielt, was 9,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt -1,71 Prozent, wobei Bawang aktuell 2,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bawang-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -10 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von -10 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Bawang mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Persönliche Produkte" (6,46 %) deutlich niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.