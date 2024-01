Bawang Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Unternehmen Bawang wird anhand von verschiedenen Kriterien bewertet, um Investoren Einblicke in die Aktie zu geben.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bawang mit einem Wert von 109,83 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als relativ teuer angesehen wird. In der Kategorie fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,046 HKD als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er 8 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,05 HKD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand ebenfalls 8 Prozent beträgt. Das Gesamtfazit der technischen Analyse lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert hat, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Bawang in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent erzielte. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche. Im Sektorvergleich hingegen übertrifft Bawang den Durchschnittswert um 2,9 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Bawang in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Bawang-Aktie auf Grundlage der verschiedenen Analysen.