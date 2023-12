Bawag PSK löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "BAWAG Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Bawag diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bawag beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt gab es acht Signale (0 Schlecht, 8 Gut), was zu einem "Gut" Signal auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bawag mittlerweile auf 43,84 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 47,4 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,12 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 45,45 EUR, was die Aktie mit +4,29 Prozent Abstand zu einem "Neutral" macht. Insgesamt erhalten wir daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,62 Prozent erzielt, was jedoch 6,74 Prozent unter dem Durchschnitt (15,36 Prozent) des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 22,92 Prozent, wobei Bawag aktuell 14,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien erhält die Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 6,5 und einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 6 eine "Neutral"-Bewertung.