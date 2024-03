Bawag PSK-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "BAWAG Group AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Bawag liegt aktuell bei 33,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, liegt aber ebenfalls weder im überkauften noch im überverkauften Bereich (Wert: 35,39), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für das Bawag-Wertpapier.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit Bawag. Auf Basis statistischer Auswertungen großer historischer Datenmengen ergab sich in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen, konkret 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Bawag beträgt aktuell 10 Prozent, was über dem Mittelwert (3,93) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher positiv und vergeben eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Bawag in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über Bawag lieferte Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.