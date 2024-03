Bawag PSK Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "BAWAG Group AG":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Bawag diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bawag, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Finanzsektors hat die Aktie von Bawag im letzten Jahr eine Rendite von -5,53 Prozent erzielt, was 21,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 17,72 Prozent, und Bawag liegt aktuell 23,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Bawag beträgt aktuell 10 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Handelsbanken"-Branche beträgt +3,82 Prozent, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,55 liegt Bawag unter dem Branchendurchschnitt von 9 Prozent. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.