Bawag PSK Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten zwei Wochen wurde die Bawag-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Zusätzlich wurden auch 5 positive Signale und 1 negatives Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Bawag-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,5 insgesamt 3 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 6,71 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche erzielte die Bawag-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,62 Prozent. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -14,58 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 23,2 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 8,26 Prozent unter dem Durchschnittswert von 16,88 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bawag-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 43,87 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 48,46 EUR liegt, was einem Unterschied von +10,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Unterschied von +5,12 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Bawag-Aktie, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich zu einer negativen Bewertung führt. Die technische Analyse hingegen deutet auf eine positive Entwicklung hin.