Bawag PSK Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der aktuelle Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Bawag werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben zusammen ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach Untersuchung dieser beiden Faktoren zeigt sich, dass die Bawag-Aktie eine starke Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bawag hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Bawag in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Bawag-Aktie derzeit 43,95 EUR, während der Aktienkurs selbst 46,22 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +5,16 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 45,39 EUR, was zu einem Abstand von +1,83 Prozent führt und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 6,5, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Bawag 6,5 Euro zahlt. Dies ist 2 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Angesichts des durchschnittlichen Werts von 6 in der Branche "Handelsbanken" wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Schließlich weist Bawag mit einer Dividendenrendite von 9,1 Prozent eine Rendite auf, die 3,4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus heutiger Sicht stellt die Aktie daher ein lukratives Investment dar und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.