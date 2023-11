Bawag PSK Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "BAWAG Group":

In den letzten zwei Wochen wurde die Bawag von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat außerdem 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dieser Auswertung daher eine "Gut" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Bawag liegt bei 1,75, was als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 13, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ebenfalls ein "Gut" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Bawag schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 3,16 Prozentpunkte (9,1 % gegenüber 5,95 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Bawag im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,95 Prozent erzielt, was 19,36 Prozent unter dem Durchschnitt (10,41 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 20,74 Prozent, und Bawag liegt aktuell 29,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.