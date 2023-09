Bawag PSK Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "BAWAG Group":

Für die Aktie Bawag aus dem Segment "Diversifizierte Banken" wird an der heimatlichen Börse Vienna am 27.09.2023, 17:11 Uhr, ein Kurs von 42.42 EUR geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Bawag ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bawag-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,33, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Bawag-Aktie ein Durchschnitt von 46,7 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 42,42 EUR (-9,16 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (43,19 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,78 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bawag-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Bawag erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,47 ist die Aktie von Bawag auf Basis der heutigen Notierungen 6 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (10,03) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".