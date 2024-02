Bawag PSK Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "BAWAG Group AG":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Bawag in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies wird durch die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutlich, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 0 "Schlecht"- und 6 "Gut"-Signale zeigten. Auf dieser Grundlage kann eine "Gut" Empfehlung abgeleitet werden, was insgesamt zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Bawag bei 49,88 EUR und ist damit inzwischen um +3,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +11,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Bawag liegt bei 73,31 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 42,45 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Bawag beträgt aktuell 10 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit mit 6,08 Prozent über dem Durchschnitt (3,93) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bawag von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.