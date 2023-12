Bavarianordic A/S ADR Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten zwei Wochen wurde die Bavarian Nordic A-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bavarian Nordic A-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 171,68 DKK. Der letzte Schlusskurs von 177,35 DKK weicht somit um +3,3 Prozent ab, was einer "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 148,4 DKK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +19,51 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Bavarian Nordic A-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Bavarian Nordic A- weist einen Wert von 17,14 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Biotechnologie. Das Branchen-KGV liegt bei 383,68, was einen Abstand von 96 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "gut"-Empfehlung eingestuft.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI der Bavarian Nordic A-Aktie liegt momentan bei 33,7 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "neutral"-Rating. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "gut"-Rating. Insgesamt wird die Bavarian Nordic A-Aktie daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "gut" bewertet.