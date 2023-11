Bavarian Nordic: Aktionäre erwarten Quartalszahlen, Prognose für Aktienkurssteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

In knapp 100 Tagen wird das dänische Unternehmen Bavarian Nordic mit Sitz in Hellerup seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal bekannt geben. Aktionäre interessieren sich dafür, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem ist die Frage, wie sich die Bavarian Nordic Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Es sind nur noch 99 Tage bis zum Quartalsbericht und die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 1,67 Milliarden Euro. Analysten und Aktionäre warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Analysen gehen Experten aktuell von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im vierten Quartal 2022 erzielte Bavarian Nordic einen Umsatz von 172,95 Millionen Euro, während nun ein Rückgang um -386,19 Prozent auf -494,96 Millionen Euro erwartet wird. Auch der Gewinn soll um -361,28 Prozent fallen und voraussichtlich -52,39 Millionen Euro betragen.

Auf das gesamte Jahr gesehen sind die Analysten eher pessimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen leichten Umsatzrückgang von -386,19 Prozent und einen Gewinneinbruch um -361,28 Prozent auf insgesamt null Euro. Der Gewinn bleibt also weiterhin niedrig und wird voraussichtlich um -361,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr fallen, als er bei minus 63,92 Millionen Euro lag. Der Verlust pro Aktie beläuft sich auf Jahressicht auf minus 0,91 Euro.

Einige Aktionäre haben bereits jetzt keine allzu großen Erwartungen an die Quartalszahlen. Dennoch hat sich der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen um satte 22 Prozent verändert, was auf das Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von zwölf Monaten könnte die Bavarian Nordic Aktie einen Kurs von 35,16 Euro erreichen, was einem Gewinn von 63,99 Prozent entspricht. Anleger, die jetzt in die Aktie investieren wollen, könnten laut Expertenschätzungen innerhalb eines Jahres einen Gewinn von 63,99 Prozent erzielen.

Die Charttechnik spricht ebenfalls für einen positiven Kurstrend bei Bavarian Nordic. Der Gleitende Durchschnitt mit einer Länge von 50 zeigt keinen Widerstand an und deutet somit auf weitere positive Kursentwicklungen hin.

