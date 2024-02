Bavarian Nordic Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bavarian Nordic A- beträgt derzeit 17,64, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologiebranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Bavarian Nordic A- derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,63%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Bavarian Nordic A- Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bavarian Nordic A- Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 164,99 DKK liegt. Der letzte Schlusskurs von 176,9 DKK weicht um +7,22 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +6,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Bavarian Nordic A- Aktie sowohl in Bezug auf das KGV als auch die technische Analyse ein "Gut"-Rating.