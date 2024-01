Bavarian Nordic Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Dividendenrendite der Bavarian Nordic A-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Bavarian Nordic A- als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 54,27 und der RSI25 42,58, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 169,9 DKK liegt, während der aktuelle Kurs bei 176,9 DKK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,12 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 159,3 DKK, was einer Distanz von +11,05 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.