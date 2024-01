Bavarian Nordic Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Bavarian Nordic A- wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 170,19 DKK, was einem Kurs von 180,7 DKK entspricht, was einer Abweichung von +6,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 153,73 DKK zeigt eine Abweichung von +17,54 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bavarian Nordic A- eine Rendite von 0 % aus, was 1,56 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Bavarian Nordic A- als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,14, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 383,22 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.