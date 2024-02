Bavarian Nordic Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Dividendenpolitik von Bavarian Nordic A- erhält eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,57 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bavarian Nordic A--Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 166,83 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 154,9 DKK deutlich darunter liegt (-7,15 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (167,35 DKK) weist eine Abweichung von -7,44 Prozent auf. Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Bavarian Nordic A- eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 16,21 ist Bavarian Nordic A- deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 384,16, was zu einer Unterbewertung von 96 Prozent führt. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.