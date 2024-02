Bavarian Nordic Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Bavarian Nordic A- wird derzeit mit einem KGV von 16,21 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 384,16 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bavarian Nordic A- Aktie liegt bei 62 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 65,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Bavarian Nordic A- Aktie in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bavarian Nordic A- derzeit bei 167,39 DKK liegt, während der Aktienkurs bei 159,1 DKK um -4,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 167,17 DKK, was einer Abweichung von -4,83 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher auch auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.