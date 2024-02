Bavarian Nordic Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Aktie von Bavarian Nordic A- wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 16,21 liegt sie insgesamt 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Biotechnologie" von 500,14. Laut der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Bavarian Nordic A-. Es hat keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gegeben. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bavarian Nordic A--Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass sich die Aktie auf einem ähnlichen Niveau befindet wie der letzte Schlusskurs.

In Bezug auf die Dividende weist Bavarian Nordic A- derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,63% liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.