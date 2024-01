Bavarian Nordic Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bavarian Nordic A-. Das Anleger-Sentiment, das auf der Diskussion in sozialen Medien basiert, blieb neutral. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und erhielt daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Bavarian Nordic A- derzeit bei 169,93 DKK verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 173,65 DKK aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von +2,19 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 157,42 DKK, was einer Differenz von +10,31 Prozent entspricht und somit ein gutes Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt neutral für die Aktie von Bavarian Nordic A- bewertet wurde. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bavarian Nordic A- derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Mit einer Differenz von 1,56 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".