Bavarian Nordic-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Der deutsch-dänische Impfstoffhersteller hat einen neuen Auftraggeber an Land gezogen. Um den Affenpockenimpfstoff auszuweiten, hat Lateinamerika ein bilaterales Lieferabkommen unterzeichnet. Glücklicherweise hat die Ausbreitung der Affenpocken-Infektion jedoch bereits an Schub verloren. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Bavarian Nordic-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert.… Hier weiterlesen