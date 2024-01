Bavarian Nordic Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten zwei Wochen positiv auf Bavarian Nordic A- ausgewirkt, was zu einer "Gut"-Bewertung geführt hat. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Dies spiegelt sich in einer anhaltend positiven Stimmung wider.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) für Bavarian Nordic A- ergibt eine neutrale Bewertung sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt bei 67,46 Punkten und der RSI25 bei 63,31 Punkten, was auf weder überkauft noch überverkauft hinweist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität bei Bavarian Nordic A-. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 168,04 DKK, während der Aktienkurs bei 155,85 DKK liegt, was einem Abstand von -7,25 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negativer Abstand von -6,39 Prozent. Somit fällt der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht" aus.