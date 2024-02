Bavarian Nordic Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen über das Unternehmen Bavarian Nordic A- diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Bavarian Nordic A- festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen, weshalb die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Beim Relative Strength Index (RSI) kann mithilfe des technischen Indikators eine Aussage darüber getroffen werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Bavarian Nordic A--Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 62, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 65,14 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Analyse des RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Bavarian Nordic A-.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bavarian Nordic A- mit 16,21 unter dem Branchendurchschnitt von 96 Prozent in der Branche "Biotechnologie", der einen Wert von 384,16 aufweist. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.