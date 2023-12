Bavarian Nordic Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die technische Analyse der Bavarian Nordic A-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 171,68 DKK liegt. Der letzte Schlusskurs von 177,35 DKK weicht somit um +3,3 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 148,4 DKK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +19,51 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Bavarian Nordic A-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat die Bavarian Nordic A-Aktie aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine mittlere Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Bavarian Nordic A- hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bavarian Nordic A-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Bavarian Nordic A-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren.