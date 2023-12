Bavarian Nordic Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Dividendenpolitik von Bavarian Nordic A- wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" negativ ist. Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 33,95 für einen Zeitraum von 7 Tagen und eine positive Bewertung von 29,86 für 25 Tage. Die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Kommentare in den sozialen Medien zu finden waren, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung basierend auf dem Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage, während der Schlusskurs für die letzten 50 Handelstage zu einem positiven Rating führt. Insgesamt wird die Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.