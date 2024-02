Bavarian Nordic Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Bewertung von Bavarian Nordic A- basierend auf fundamentalen, technischen und sentimentalen Analysemethoden ergibt gemischte Ergebnisse. Betrachtet man die fundamentale Analyse, so zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 16,21, was im Vergleich zum Branchenmittel von 384,16 als deutlich günstiger und unterbewertet erscheint. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Wert von 166,83 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 154,9 DKK liegt, was einer Abweichung von -7,15 Prozent entspricht. Eine ähnliche Abweichung von -7,44 Prozent zeigt sich auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse führt.

Die sentimentale Analyse ergibt eine neutrale Einschätzung für Bavarian Nordic A-. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl der 7-Tage-RSI (66) als auch der 25-Tage-RSI (69,29) keine überkauften oder unterverkauften Signale liefern.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Bavarian Nordic A-, wobei die fundamentale Analyse eine günstige Einschätzung liefert, während die technische und sentimentale Analyse zu einer eher neutralen bis schlechten Bewertung führen. Anleger sollten diese verschiedenen Analysen berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.