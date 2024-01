Bavarian Nordic Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Im Falle von Bavarian Nordic A- liegt das aktuelle KGV bei 17. Im Branchendurchschnitt "Biotechnologie" beträgt das KGV hingegen 38. Dies deutet darauf hin, dass Bavarian Nordic A- in fundamentalen Gesichtspunkten derzeit unterbewertet ist.

Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung. Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Bavarian Nordic A- neutral sind. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bavarian Nordic A- verläuft aktuell bei 170,1 DKK, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 177,45 DKK, was einem Abstand von +4,32 Prozent entspricht.

Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 154,61 DKK, was einem Abstand von +14,77 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Signal. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Bavarian Nordic A- zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Bavarian Nordic A- fundamentale und technische Aspekte betrachtet eine "Gut"-Bewertung erhält.