Bavarian Nordic Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie von Bavarian Nordic A- wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 17,14 liegt das KGV deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 383,89, was einem Abstand von 96 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Bavarian Nordic A- derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,57%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bavarian Nordic A-. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vornehmlich neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 169,82 DKK liegt, während der aktuelle Kurs bei 173,5 DKK liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 161,04 DKK, was einem Abstand von +7,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.