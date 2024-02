Bavarian Nordic Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Bavarian Nordic A-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 165,46 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 172,5 DKK liegt, was einer Abweichung von +4,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 166,24 DKK, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +3,77 Prozent. Daher wird die Bavarian Nordic A-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Bavarian Nordic A-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,63 Prozent. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Biotechnologie"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Bavarian Nordic A- nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 16,21 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie", der 500,14 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Bavarian Nordic A- ist insgesamt neutral. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie damit in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.