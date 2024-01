Bavarian Nordic Aktie: Es geht auch anders!

Die Biotechnologie-Firma Bavarian Nordic A- hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,57 %. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Analyse der letzten 7 Tage, dass die Bavarian Nordic A- Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 55,97, was bedeutet, dass Bavarian Nordic A- weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bavarian Nordic A- liegt bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 384,18 als unterbewertet betrachtet wird. Fundamentale Kriterien führen daher zu einer "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Bavarian Nordic A- Aktie um 4,89 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine nahezu gleiche Abweichung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Bavarian Nordic A- Aktie in Bezug auf die Dividende und die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating, während fundamentale Kriterien zu einer "Gut"-Bewertung führen.

