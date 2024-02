Bavarian Nordic Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die technische Analyse der Bavarian Nordic A-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 165,94 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 155,1 DKK liegt, was einer Abweichung von -6,53 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 166,77 DKK, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs (-7 Prozent) liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Bavarian Nordic A-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,89 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI beträgt 68,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Bavarian Nordic A-Aktie. Die Aktie wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,21 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Biotechnologie" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.