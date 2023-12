Bavarian Nordic Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Dividendenrendite der Bavarian Nordic A-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 1,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI liegt bei 32,86, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 30, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 172,16 DKK liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 168,9 DKK, was 1,89 Prozent unter der GD200 ist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Signal, da sie sich um +14,48 Prozent davon entfernt.

Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.