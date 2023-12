Bavarian Nordic Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Bei der Analyse von Bavarian Nordic A- zeigen sich interessante Aspekte. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -1,57 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält Bavarian Nordic A- in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs um +2,22 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs um +17,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Bavarian Nordic A-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet weist Bavarian Nordic A- ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,14 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 96 Prozent liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.